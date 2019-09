Das Label "EMC" bei Enjoy Jazz

In diesem Herbst wird das Label ECM (Edition of Contemporary Music) 50 - und das Heidelberger Festival "Enjoy Jazz", das am 2. Oktober startet, feiert mit. Fünf Jahrzehnte kontinuierliche unabhängige Musikproduktion. Unter der Leitung von Manfred Eicher hat das Label die zeitgenössische Klanglandschaft verändert. Neben den richtungsweisenden Jazzveröffentlichungen u.a. von Musikern wie Keith Jarrett, Jan Garbarek, Anouar Brahem, Enrico Rava oder dem Art Ensemble Of Chicago auf ECM setzt die in München ansässige Firma seit 1984 auch mit der Klassiklinie ECM New Series Maßstäbe. Komponisten wie Arvo Pärt, György Kurtág und Heiner Goebbels und Interpreten wie Kim Kashkashian, András Schiff und das Hilliard Ensemble sind hier vertreten. Rund 1600 Alben sind über die fünf Jahrzehnte bei ECM erschienen, sie werden weltweit auch für ihre herausragende Klangqualität gerühmt. Als stilprägend gilt zudem die visuelle Präsentation der Musik bei ECM. Eine Ausstellung zur Cover Art bei ECM wird über die gesamte Dauer des Enjoy-Jazz-Festivals im Tankturm Heidelberg zu sehen sein.

Von Anfang Oktober bis Mitte November bespielt das "Internationale Festival für Jazz und Anderes" wieder die Metropolregion Rhein-Neckar und setzt in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf ECM, das Label, für das Festival wie für die Jazzszene generell sehr bedeutsam ist. Laut Festivalleiter Rainer Kern ist ECM sogar "innerhalb des Jazz zu einer eigenen Zeitrechnung geworden." Künstler*innen von ECM gestalten 2019 das Eröffnungskonzert (Carla Bley, 02.10., BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen) und das Abschlusskonzert (Eleni Karaindrou, 16.11., Opernhaus Nationaltheater Mannheim) von Enjoy Jazz. Mit Barre Phillips, dem Yonathan Avishai Trio, dem Marcin Wasilewski Trio, dem Maciej Obara Quartet und Tord Gustavsen sind aber auch einige weitere ECM-Künstler beim Festival vertreten.

Über die Arbeit des Labelchefs und Produzenten Manfred Eicher haben die Schweizer Filmemacher Peter Guyer und Norbert Wiedmer vor einigen Jahren den Dokumentarfilm "Sounds & Silence" gedreht. Auch dieser wird bei Enjoy Jazz zu sehen sein (6.10., Karlstorkino Heidelberg).