Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben am Darmstädter Hauptbahnhof einen kleinen verschlossenen Tresor entdeckt und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Tresor war am Montagabend in einer Tüte eingewickelt auf einem Fahrkartenautomaten am Bahngleis gefunden worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. 250 Fahrgäste wurden wegen der möglichen Gefahr aus einer einfahrenden S-Bahn evakuiert. Nach etlichen Röntgenversuchen wurde der Möbeltresor am Gleis aufgesprengt - er war leer, teilte ein Polizeisprecher mit.