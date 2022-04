Anreise: Mit dem Auto ist der Comer See über die Schweiz via Lugano auf der Autobahn A2 erreichbar. Die Zuganbindung ist optimal Dank der schnellen Strecke durch den Gotthard-Tunnel. Die nächsten Flughäfen sind in Mailand, Bergamo und Lugano.

Einreise: Vor der Einreise nach Italien ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Zudem wird der Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Corona-Tests (PCR-Test nicht älter als 72 Stunden, Schnelltest nicht älter als 48 Stunden) verlangt. Ohne Nachweis ist eine Quarantäne von fünf Tagen vorgesehen. Kinder unter sechs Jahren müssen keinen Nachweis vorzeigen. (Stand: 14.04.2022)

Klima und Reisezeit: Der Comer See ist ein klassisches Sommerziel mit durchschnittlichen Höchsttemperaturen von 25 bis 27 Grad Celsius. Aktivurlauber schätzen die Region auch im Frühjahr und Herbst.

Informationen: www.lakecomo.is (engl.)