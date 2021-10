Infos:

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Coburg in circa drei Stunden, mit dem Zug in viereinhalb Stunden (mehrmals umsteigen). ICE-Züge zwischen Berlin und München halten in Coburg.

Sightseeing: Neben der klassischen Stadtführung gibt es eine Vielzahl weiterer Rundgänge mit Gästeführern, zum Beispiel Kostümführungen und den Rundgang Coburger Bratwurstbrater.

Allgemeine Auskünfte unter marketing@coburg.de oder www.coburgmarketing.de.