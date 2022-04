Trainer Julian Nagelsmann ist erfreut, dass es mit dem FC Bayern nach dem Urteil des DFB-Sportgerichts zum Wechselfehler des Tabellenführers in Freiburg weiterhin mit neun Zählern Vorsprung auf Borussia Dortmund in den Bundesliga-Endspurt gehen kann. "Ich freue mich darüber, dass wir die Punkte behalten. Das ist klar und auch nicht verwerflich", sagte Nagelsmann vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag.