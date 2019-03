Berlin (dpa) - Zusätzliche Hochgeschwindigkeitstrassen für Fernzüge sollen Bahnfahren in Deutschland attraktiver machen. Die Deutsche Bahn soll künftig auch auf den Strecken zwischen Frankfurt und Mannheim, Würzburg und Nürnberg sowie Hannover und Berlin bis zu 300 Kilometer pro Stunde fahren können, wie der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte. Zur Beschleunigung des Bahnverkehrs zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin ist demnach bereits eine neue ICE-Trasse für Tempo 300 zwischen Hannover und Bielefeld in der Planung.