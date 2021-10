BIOGRAFIE

Name: Sonja Piontek

Geboren am 26.6.1976 in München, aufgewachsen in Bayern und Österreich

Werdegang: Studium der Kulturwirtschaft, Schwerpunkt Südostasienkunden in Passau und Padjadjaran (Indonesien). 2003 begann sie in der Münchner Konzernzentrale im Marketing von BMW zu arbeiten. Einige Jahre später ging sie als Creative Director für die internationale Eventagentur Vok Dams nach Peking. Als sie nach München zurückkehrte, arbeitete sie erneut für BMW und wurde als Marketing-Direktorin nach Singapur entsandt. Dort leitete sie gut drei Jahre lang Marketing und Produktmanagement für die asiatisch-pazifische Region. Dann tauschte sie das Managerleben gegen ein Leben auf der Bühne und als Unternehmerin. Seitdem tritt Sonja Piontek weltweit als mehrfach ausgezeichnete Rednerin zu den Themen "UltraCreativity", "Entfaltung von Exzellenz" und "Brand Building" auf. Anfang 2018 gründete sie in Singapur die "Sonnenkind", eine Agentur für Reise- und Event-Formate: www.sonnenkind-reisen.de

Bücher: "China, die türkise Couch und ich – Kurioses aus dem Reich der Mitte" (2009); "UltraCreativity – The Experiment" (2020); "Sonnengeflüster" (2021)