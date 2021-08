BIOGRAFIE

Name: Susanne Bormann

Geboren am 2. August 1979 in Kleinmachnow (DDR).

Ausbildung: Susanne Bormann war schon während ihrer Schulzeit in der Schauspielerei tätig. Von 2000 bis 2005 studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Bis 2006 gehörte sie dem Ensemble des Staatstheaters Nürnberg an.

Filme:Bereits im Alter von acht Jahren stand Susanne Bormann für Michael Gwisdeks Defa-Film "Treffen in Travers" vor der Kamera. Zu ihren bekanntesten frühen Kinoauftritten zählen "Schlaraffenland" (1999, mit Franka Potente, Heiner Lauterbach und Daniel Brühl), "Freunde" (2000, mit Benno Fürmann und Matthias Schweighöfer) und "Liegen lernen" (2003). 2005 spielte Bormann die Titelrolle in dem Kinofilm "Polly Blue Eyes", 2014 die warmherzige Hanna im Film "Russendisko". Im Fernsehen war sie vor allem in Krimiserien wie "Die Männer vom K3" zu sehen. Von 2012 bis 2015 spielte Bormann in der ZDF-Krimi-Serie "Letzte Spur Berlin" mit.

Theater: Bei den Nibelungenfestspielen Worms 2009 gab Susanne Bormann in John von Düffels Komödie "Das Leben des Siegfried" die Kriemhild.

Privat: Sie lebt mit dem Schlagzeuger Nicolai Ziel ("Dota und die Stadtpiraten") und zwei Töchtern in Berlin. teu