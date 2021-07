BIOGRAFIE

Name: Moritz Heger

Geboren am 24. April 1971 in Stuttgart.

Werdegang:Nach seinem Abitur am Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz studiert er Freie Kunst in Saarbrücken. Nach einem Jahr geht er aber wieder nach Mainz und belegt dort die Fächer Germanistik, Theaterwissenschaften, Evangelische Theologie und Pädagogik. Mit dem Magister Artium und dem Ersten Staatsexamen schließt er seine Studien 1999 ab. Das Theater begeistert ihn, das zeigt sich schon in diesen Mainzer Jahren. Er leitet dort die Jugendtheatergruppe "TüTe". Später in Stuttgart, wo er heute als Gymnasiallehrer arbeitet, gründet er wieder eine Theatergruppe: "Die Bordratten". Sie führt von ihm verfasste Stücke auf.

Schriftsteller:2008 erscheint sein erster Roman "In den Schnee". In den folgenden Jahren veröffentlicht er vor allem Theaterstücke, aber auch Gedichte. Für seine Arbeit wird Heger mehrmals ausgezeichnet — unter anderem mit dem MDR-Literaturpreis und dem Literaturförderpreis der Stadt Mainz. Vor kurzem ist sein neuer Roman "Aus der Mitte des Sees" (Diogenes, 256 Seiten, 22 Euro) erschienen.

Privat: Moritz Heger lebt in Stuttgart.