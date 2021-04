BIOGRAFIE

Name: Ella Morgen

Geboren am 8. Januar 1999 in Berlin.

Eltern: Ihr Vater arbeitet als Beleuchter beim Film, ihre Mutter ist Betreuerin an einer Integrationsschule.

Werdegang: In Berlin nimmt sie parallel zu ihrer Schulausbildung Schauspiel-, Tanz- und Gesangsunterricht. Erste Bühnenerfahrungen macht sie 2016 in dem Stück "Haus der Illusionen". In "Wir lieben das Leben" von Sherry Hormann, "Todesengel" mit Peter Lohmeyer, sowie in Serien wie "Großstadtrevier", "SOKO Wismar" und "Der Zürich-Krimi – Borchert und das eiskalte Herz" von Roland Suso Richter tritt sie in Nebenrollen auf.

Aktuell:Das sehenswerte Film-Drama "Das Versprechen" läuft am Montag, 26. April, um 20.15 Uhr im ZDF. In der ZDF-Mediathek ist der Film schon zu sehen.

Krankheit:Die Krankheit, an der Jule in dem Film leidet, wird als Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD) bezeichnet. Prof. Michael Schulte-Markwort, Fachberater bei den Dreharbeiten, erklärt die Symptome so: "Jede tatsächliche oder gefühlte Frustration führt zu erheblichen affektiven Ausbrüchen, die sich verbal und oder körperlich äußern und wie sehr schlimme Wutanfälle aussehen. Kennzeichnend ist, dass diese Kinder das nicht wollen, nicht steuern können und hinterher in der Regel alles anders haben wollen. Sie sind überempfindlich und nicht fähig, ihre Gefühle zu steuern. Sie sind nicht schlecht erzogen, sie sind nicht disziplinlos oder verweigern sich – sie sind ihren Gefühlsstürmen schlicht ausgeliefert."

Privat: Ella Morgen lebt seit Oktober letzten Jahres in Wien. Sie studiert dort Schauspiel am Max Reinhardt Seminar.