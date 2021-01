BIOGRAFIE

Name: Wolfgang Stumph

Geboren am 31. Januar 1946 im schlesischen Wünschelburg; heute Radków, Polen. Aufgewachsen in Dresden.

Familie: Kurz nach Stumphs Geburt wurde die Familie aus Schlesien vertrieben; er wuchs mit Mutter und Großmutter auf, der Vater ist im Zweiten Weltkrieg verschollen.

Ausbildung: Lehre als Kesselbauer; dann Studium der Ingenieurpädagogik.

Bühne: Schon während des Studiums gründete er das Amateur-Kabarett "Die Lachkarte" in Dresden. Später stand er auf der Bühne des Dresdner Kabaretts "Die Herkuleskeule".

Fernsehen:Bereits in der DDR war er ein beliebter TV-Star. Seinen Durchbruch feierte Stumph 1991 mit "Go Trabi Go", es folgten die Hauptrollen in Filmen und Erfolgsserien wie "Salto Postale", die Stumph zu einem der populärsten Schauspieler Deutschlands machten. Von 1995 bis 2014 spielte er regelmäßig die Titelrolle in der ZDF-Krimireihe "Stubbe".

Privat: Stumph ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter und lebt in Dresden.

Kurios: Seit seiner Jugend beherrscht Stumph Esperanto. (lex)