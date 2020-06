Name: Gerhard Polt

Geboren am 7. Mai 1942 in München.

Ausbildung und Karriere: Polt studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte in München sowie Skandinavistik und Altgermanisch in Göteborg und arbeitete zunächst als Übersetzer, Lehrer und Dolmetscher. Seinen ersten Bühnenauftritt hatte er 1975 mit dem kabarettistischen Programm der "Kleinen Nachtrevue" in der Münchner "Kleinen Freiheit". Einem größeren Publikum wurde Polt durch seine Sketch-Reihe "Fast wia im richtigen Leben" bekannt. Es folgten Kinofilme wie "Kehraus" und "Man spricht deutsh". 1979 wurde ein Manuskript Polts für die Sendung "Einwürfe aus der Kulisse" von Redakteuren des ZDF um einige kritische Stellen über den damaligen Innenminister Friedrich Zimmermann gekürzt. Polt revanchierte sich ein Jahr später bei der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises, die vom ZDF übertragen wurde: In seiner "Rede" als Preisträger schwieg er zehn Minuten lang, da ihm erneut verboten worden war, Zimmermann zu erwähnen.

Auszeichnungen: Gerhard Polt erhielt bereits zahlreiche Preise, darunter zwei Adolf-Grimme-Preise und der Deutsche Filmpreis (1984 für "Kehraus"). Im letzten Jahr wurde ihm der Kulturelle Ehrenpreis der Landeshauptstadt München verliehen.

Privat: Polt lebt im oberbayrischen Neuhaus, ist verheiratet und hat einen Sohn.