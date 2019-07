BIOGRAFIE

Name: Jörg Armbruster

Geboren am 22. November 1947 in Tübingen

Studium: von 1968 bis 1973 Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Volkswirtschaft, Theaterwissenschaft und Sprachwissenschaft in Köln

Karriere: Ab 1974 zunächst Radio beim Westdeutschen Rundfunk und dem damaligen Süddeutschen Rundfunk (SDR) in Heidelberg. Ab 1982 beim SDR-Fernsehen u.a. Redakteur für die Innenpolitik, Auslandskorrespondent und -redakteur, Leiter der Auslandsabteilung. Von 1999 bis 2005 ARD-Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten. Ab September 2005 Leitung der Abteilung Ausland/Europa beim neu entstandenen Südwestrundfunk (SWR). Bis Januar 2010 Moderation des ARD-"Weltspiegel". Von August 2010 bis Januar 2013 erneut ARD-Korrespondent für den Nahen Osten mit Sitz in Kairo.

Besonderer Moment oder Reporterglück: Während einer Liveschaltung mit der ARD-"Tagesschau" am frühen Abend des 11. Februar 2011 aus Kairo sind plötzlich Jubelschreie im Hintergrund zu hören: Der ägyptische Präsident Husni Mubarak war gerade zurückgetreten und Armbruster konnte direkt vom Balkon seines Studios aus kommentieren, während die Kamera nach unten in die Menge schwenkte.

Auszeichnungen: Unter anderem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus (2013), Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten für sein Lebenswerk (Bayerischer Fernsehpreis 2015), Deutsch-Französischer Journalisten-Preis des Saarländischen Rundfunks (1989).