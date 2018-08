BIOGRAFIE

Name: Alicia Amanda Vikander

Geboren am 3. Oktober 1988 in Göteborg

Ausbildung: Studium an der Royal Swedish Ballet School in Stockholm; anschließend Rollen in verschiedenen Musicals an der Göteborger Oper.

Karriere: Erste TV-Rolle in der schwedischen Seifenoper "Andra Avenyn". Erster Spielfilm "Die innere Schönheit des Universums". 2011 Auszeichnungen als Shooting Star bei der Berlinale und vom Schwedischen Filminstitut.

Filme: Ex Machina und The Danish Girl (2015), Jason Bourne und The Light Between Oceans (2016), Tomb Raider (2018).

Auszeichnungen: Oscar (beste Nebendarstellerin) und Critics’ Choice Movie Award (2016) für The Danish Girl.

Privat: Seit Oktober 2017 verheiratet mit dem deutsch-irischen Schauspieler Michael Fassbender. lex