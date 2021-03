Bensheim. (pol/lyd) Mit Schnittverletzungen ist am Mittwochmorgen ein acht Monate altes Baby in eine Kinderklinik gebracht worden, wo es aktuell behandelt wird, teilt die Polizei mit. Auch die 43 Jahre alte Mutter des Kindes hatte Schnittverletzungen, die medizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach ersten Ermittlungen dürften die Schnittverletzungen mit einem Küchenmesser aus der Wohnung beigefügt worden sein. Der 65 Jahre alte Ehemann der Frau war ebenfalls vor Ort.

Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Jägerstraße hatte gegen 6.25 Uhr die Polizei alarmiert. In einer Wohnung im ersten Stockwerk seien laute Schläge und Schreie zu hören gewesen.

Zu den Umständen, die zu den Verletzungen geführt haben, können laut Polizei derzeit keine Aussagen gemacht werden. Die Ermittlungen dauern hierzu an.