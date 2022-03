Die Fraport Skyliners haben den polnischen Nationalspieler Marcel Ponitka verpflichtet. Wie der hessische Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, erhielt der Guard einen Vertrag bis zum Saisonende. Der 24-Jährige kommt von Parma Basket Perm aus Russland. "Seine Energie wird für uns ein wichtiger Faktor werden. Insbesondere in den Endphasen des Spiels. Er bringt also wichtige Elemente, die wir gut gebrauchen können", sagte Coach Diego Ocampo.