Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Basketball-Bundesligist setzte sich am Montagabend in der Gruppe I gegen Galatasaray Istanbul mit 76:71 (66:66, 36:31) nach Verlängerung durch und feierte im vierten Spiel damit den dritten Sieg. Bester Werfer bei den Ludwigsburgern war Jonah Radebaugh mit 17 Punkten.