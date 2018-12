Anreise: Bamberg ist per Auto, Bahn und auch Flug bequem zu erreichen - direkt in der Stadt kreuzen sich der Frankenschnellweg A 73 Nürnberg - Coburg und die Maintalautobahn A 70 Schweinfurt - Bayreuth. Sie liegt an der ICE-Strecke München-Nürnberg-Berlin. 70 Kilometer bis zum Flughafen Nürnberg.

Übernachtung: Das Arkadenhotel im Kloster überzeugt durch seine Lage im Karmeliterkloster (ein Teil der Zimmer liegt direkt am und über dem Kreuzgang), das tolle Frühstück und überaus freundlichen Service. DZ ab 79 Euro, Frühstück 9,50 Euro pro Person. www.arkadenhotel-im-kloster.de

Stadt: Bamberg ist UNESCO-Weltkulturerbe. In der Bergstadt präsentiert es sich als das fränkische Rom, in der lebendigen Mitte als Kleinvenedig. Berühmt sind auch die neun Bier- brauereien im Stadtgebiet.

Führungen: Die Touristeninformation bietet eine Vielzahl an Führungen für Einzelreisende und Gruppen zu Themen wie Welterbe, Bierkultur, Hexenbrenner, Nachtgeschichten, Glanz der Museen, Kulinarik. www.bamberg.info/fuehrungen

Infos: Bamberg Tourismus & Kongress Service, www.bamberg.info