Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will bis zum Ende dieser Woche die Störungen auf der Neubaustrecke Berlin-München weitgehend beheben. Das sagte die Bahn-Fernverkehrschefin Birgit Bohle in einer Telefonkonferenz. Bis zum Wochenende werde sich die Situation weiter stabilisieren. «Wir setzen alles daran, die Reisenden im Weihnachtsverkehr zuverlässig an ihr Ziel zu bringen», fügte sie hinzu. Den Start auf der neue Strecke nannte Bohle «missglückt». Sie entschuldigte sich bei den Fahrgästen für Zugausfälle und Verspätungen.