Der Bärlauch startet in die Saison. Wer den wilden Bruder des Knoblauchs nicht sofort frisch zubereiten will, kann ihn auch einfrieren. Dafür sollten die Blätter mit einem Mixer zu Mus püriert und in kleine Schraubgläser gefüllt werden. Plastikgefäße sind dafür nicht gut geeignet - sie nehmen den Knoblauchgeruch an. Bärlauch lässt sich zwar auch trocknen, verliert dadurch aber viel Aroma. Besser hält er sich als Bärlauchbutter oder Pesto. Frisch gehackt passt Bärlauch gut zu Salaten, ins Risotto oder mit etwas Salz aufs Butterbrot. Selbstgemachten Knödeln oder Gnocchi verleiht er nicht nur eine schöne Farbe, sondern auch ein würziges Aroma. Vor der Verwendung werden die bis zu 20 Zentimeter langen Blätter kurz gewaschen und trockengeschleudert. (tmn/dpa)