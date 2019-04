Der promovierte Germanist, Historiker und Mittellateiner Armin Schlechter ist einer der profiliertesten Fachleute für Handschriften und frühe Drucke in Deutschland. Von 1998 bis 2007 leitete er die Abteilung Handschriften und Alte Drucke in der Universitätsbibliothek Heidelberg. Dort entdeckte er auch die Heidelberger Mona-Lisa-Marginalie. Doch die Direktion der Bibliothek drängte ihn aus dem Haus und versuchte selbst, sich mit dieser Entdeckung zu schmücken. Schlechter ärgert noch heute, dass die Uni Heidelberg den Fund durch einen ihrer Mitarbeiter, die wichtigste in den letzten Jahrzehnten entdeckte Quelle zur Mona Lisa überhaupt, nie gewürdigt hat. 2008 wechselte Schlechter an das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz in Speyer.