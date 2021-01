Reisezeit: April bis Mitte Juni (Herbst) und Oktober bis Mitte Dezember (Frühling). Landesprache Spanisch, Englisch ist verbreitet.

Lage: Argentiniens Pampa mit der Hacienda "El Ombú" liegt nahe von San Antonio rund 120 Kilometer von Buenos Aires entfernt und ist über eine gut ausgebaute Autobahn zu erreichen. Nahe dem Kolonialstädtchen gibt es mehrere Farmen mit Unterkünften für Touristen.

Fest: Am 10. November feiert Argentinien den "Tag der Traditionen" mit einem kräftigen "Hoch" auf die Gauchos. An diesem Tag hat José Hernándenz Geburtstag. Der Poet schrieb 1872 das Buch "Der Gaucho Fierro", das die wilden Reiter zum Mythos werden ließ. Besonders bunt und schön ist die Fiesta de la Tradición in San Antonio de Areco.

Weitere Infos unter www.ealem.cancilleria.gob.ar, www.estanciaelombu.com