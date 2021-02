Reiseziel:Kolumbien ist für südamerikanische Verhältnisse inzwischen ein recht sicheres Reiseland. Die Amazonasregion liegt in der Nähe des Äquators, deshalb schwankt die Temperatur über das Jahr nur sehr wenig. Die beste Reisezeit für Leticia: August bis November.

Anreise: Hin- und Rückflüge nach Bogotá gibt es z.B. von Frankfurt aus mit Lufthansa ab ca. 800 Euro, dann Weiterflug mit LATAM oder Avianca ab ca. 80 Euro.

Unterkunft: In Leticia gibt es ein breites Hotel-Angebot in allen Preislagen. Etwas preiswerter sind die Hotels in der brasilianischen Nachbarstadt Tabatinga: empfehlenswert ist hier das Hotel cristo rey ab 22 Euro pro Nacht, www.cristoreyhotel.com,

Unbedingt machen:Der Parque Ecologico Mundo Amazonico lässt sich von Leticia mit dem Stadtbus erreichen. Eintritt ab 18 Euro,www.mundoamazonico.com; Die Maguta Lodge in Peru bietet Tagestouren zu der Lodge ohne Übernachtung ab 85 Euro pro Person.