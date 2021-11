Informationen:

Anreise: Direktflüge von Frankfurt am Main nach Alicante, z.B. mit Lufthansa oder Ryan Air, in zweieinhalb Stunden, von dort mit dem Mietwagen in circa 45 Minuten nach La Nucía.

Unterkunft: Diesen Sommer frisch eröffnet haben die benachbarten 5-Sterne-Häuser Barceló La Nucía Palms und La Nucía Hills. Während das Palms eher auf geräumige Zimmer und Suiten setzt, spricht das Hills vor allem Familien und Geschäftsreisende an, die in modernen Apartments wohnen möchten. Besonders schön im "Palms" ist der exotische Garten mit vielen Strelizien und Yucca-Palmen. Verschiedene Rückzugsoasen und Lounges rund um den Pool-Bereich sorgen für Erholung.

Das Hills verfügt zusätzlich über einen beheizten Rooftop-Pool mit einer grandiosen Aussicht auf die Berge. Preise im Barceló La Nucía Palms im November: ab 94 Euro im Superior Doppelzimmer für zwei Personen inkl. Frühstück , ab 120 Euro in einer Junior Suite mit Balkon oder Terrasse für zwei Personen inkl. Frühstück. Der Tagespreis fürs Spa kostet 25 Euro pro Person, www.barcelo.com. (Das Barceló La Nucía Hills öffnet erst am 14. Januar 2022 wieder, das Palms hat über den Winter geöffnet und bietet über die Weihnachtszeit spezielle Arrangements von Weihnachtscocktails über festliche Deko etc.).

Unbedingt machen: Das Küstenstädtchen Altea mit Hafen, kleinen Altagassen und lokalen Geschäften besuchen. In Guadalest lohnt sich die Burg San José, die einen grandiosen Blick auf den Stausee und die Berge bietet. Wer Action und Party sucht, ist in Benidorm richtig (siehe Reportage linke Seite).

Weitere Infos unter https://www.spain.info/de/reiseziel/alicante-alacant/