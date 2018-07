Hintergrund Alle fragen: Wo bleibt das Bier?

Wo bleibt das Bier? Das fragten sich beim Brückenabriss nicht nur viele RNZ-Leser, sondern auch Heinrich Bauer. Der 81-Jährige war Polier, als die Quellbergwegbrücke 1960/61 gebaut wurde. Bauer und seine Leute versteckten einen Kasten Bier und einige Flaschen Wein "zum Blödsinn" im Sprengstoffschacht. Derartige Löcher waren zur Zeit des Kalten Kriegs üblich, um den befürchteten Anmarsch der Russen zu stoppen. Das Bier, weiß Bauer noch, "stammte von einer Brauerei Wild in Steinsfurt"; die vier Flaschen Wein "von droben in Weiler", als es "den Zipse noch nicht gegeben" habe. Vorarbeiter Bauer, der in Sinsheim lebt, war beim Abriss anwesend. "Seine" Brücke fallen zu sehen, tue ihm "ein bissl weh", sagte er, sei sie doch "ordentlich gebaut" gewesen.

Doch wo ist das Bier? Und hat es die 57 Jahre im Schacht überdauert? Heinrich Bauer trug zur Auflösung zumindest teilweise bei. Mit gleich der nächsten Anekdote: "Der Fuchse Wilhelm hat’s getrunken", erinnert sich der Senior, der später auf zahlreichen Großbaustellen bis in den Nahen Osten zugange war, wo er das Bier und auch den "Fuchse Wilhelm" allmählich vergaß.

Hier hab’ ich’s eingemauert, sagt Heinrich Bauer. Aber wo ist der Kasten Bier geblieben?

Und wer war jetzt der "Fuchse Wilhelm"? Der, schildert Bauer, wäre "ein Unikum" gewesen, wie man’s damals "auf jeder Baustell’ gehabt hat"; einer, der sich ein paar Mark verdiente, indem er bei den Bauarbeiten half. Kurz nach dem Bier-Akt sei Wilhelm Fuchs "drei Tage lang mit einem Rausch" auf der Baustelle aufgetaucht. Ein Rausch, so hätten die Kollegen gemutmaßt, "wie ihn der Fuchse Wilhelm gar nicht bezahlen kann".

Für Heinrich Bauer war das Wochenende ein besonderes - mit 81 Jahren war er vor Ort der Medienstar. Seine Geschichte wird heute ab 18.45 Uhr in der Landesschau des SWR gezeigt. Ob das Bier bis dahin auftaucht? (RNZ)