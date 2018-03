Es gilt als das beste Album der Nullerjahre, es ist verstörend und faszinierend zugleich: „Kid A“ von Radiohead. Und es ist das Album der britischen Band, um das sich die meisten Mythen ranken. Was von den Musikern selbst auch befeuert wurde. Als „Kid A“ im Jahr 2000 erschien, gab es keine Ankündigung vorweg, es gab zu keinem der zehn Songs Videos und Frontmann Thom Yorke verweigerte jedes Interview. Radiohead ließen die Kritiker und Hörer alleine mit diesen unvollendet wirkenden Soundkollagen, die den Wandel der Rockband („Pablo Honey“ und „The Bends“) zu Elektrotüftlern dokumentieren. Doch worum geht es in den Songs?

Erste Interpretation: „Kid A“ spielt auf das Sammelkarten-Set „Kid A In Alphabet Land“ an. Dabei handelt es sich um gezeichnete Karten, deren Protagonist ein Jugendlicher auf einem Skateboard ist. Das Sammelspiel stellt anhand des ABCs die Theorien des französischen Psychoanalytikers und Vordenkers der Postmoderne, Jacques Lacan, dar. Dessen Arbeitsmethoden waren höchst umstritten, aber Lacans Weiterentwicklung der Freud’schen Theorien war höchst einflussreich (auch auf popkulturelle Werke wie Filme von Alfred Hitchcock oder das Sci-Fi-Meisterwerk „Matrix“). Passen würde diese Hintergrundgeschichte zur Musik der Band. Doch Sänger Yorke dementierte mittlerweile die Verbindung zu Lacan.

Zweite Interpretation: Der Titel nennt das erste geklonte Kind beim Namen. „Ich bin mir sicher, dass es den ersten geklonten Menschen bereits gibt, obwohl es illegal ist“, befeuerte Yorke entsprechende Spekulationen. Zusätzlichen Interpretationsspielraum gibt die Art, wie die Songs aufgenommen wurden. Yorkes Stimme ist oft elektronisch verän- dert – was Fans zu der Vermutung brachte, die „versteckte Architektur“ des Albums sei „eine Kopie der DNA“. Wie auch immer man sich das vorstellen muss.

Dritte Interpretation: Dem kompletten Album liegt die Szenerie eines Dritten Weltkrieges zugrunde. Der Eröffnungstrack „Everything In Its Right Place“ stünde für Frieden, für die Ruhe vor dem Sturm. „The National Anthem“ thematisiere Propaganda und Mobilmachung. In „How To Disappear Completely“ würden die Auswirkungen der Gräueltaten thematisiert. Tja, und der Titeltrack „Kid A“ stünde dann entsprechend für den Auslöser des Krieges: die Atombombe.

Vierte Interpretation: Vielleicht war es aber auch ganz banal. Die Band stand nach dem Erfolg des Vorgängers „OK Computer“ enorm unter Druck, Yorke, eigentlich ein scheuer Mensch, dauerhaft im Rampenlicht. Vielleicht wünschte er sich tatsächlich einfach „komplett zu verschwinden“. Man zog sich ins Studio zurück, bastelte ein Jahr lang an neuen Sounds. „Kid A“ war der Name eines Effekts für Kinderstimmen, den die Band im Studio benutzte, der aber letztlich nicht auf dem Album landete. Hätte den Musikern also eine andere Synthesizer-Einstellung gefallen, würde das Album heute vielleicht Tenor Sax oder Ocarina heißen.