«Ich habe keine Worte, um meine Traurigkeit und Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen, aber im Endeffekt ist es eine Entscheidung, die ich treffen musste, um Risiken für die Zukunft auszuschließen», erklärte Petkovic via Twitter.

Immerhin nahm die Darmstädterin am Montagabend noch an der Eröffnung des Porsche Tennis Grand Prix teil. «Wir haben mit den Ärzten und Physios wirklich alles versucht. Aber es geht einfach nicht, der Körper macht nicht mit», sagte Petkovic.

Die Hessin war am Vormittag zusammen mit dem Fed-Cup-Team aus Sotschi nach Stuttgart geflogen. In Russland hatte die 27-Jährige am Sonntag bei der 2:3-Niederlage ihr Einzel gewonnen, das abschließende Doppel zusammen mit Sabine Lisicki aber verloren. «Im Doppel ist es mir in den Oberschenkel geschossen», berichtete Petkovic vor den enttäuschten Zuschauern in der Arena.

In Stuttgart hätte Petkovic in der ersten Runde gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro spielen sollen. Für die Nummer elf der Welt rückt die russische Qualifikantin Jewgenia Rodina nach.

Am Sonntagabend hatte Petkovic die Enttäuschung über das verpasste Finale im Fed Cup noch an der Hotelbar mit Bier bekämpft und einige Fotos von der Frustbewältigung via Twitter veröffentlicht. Die Absage des Publikumslieblings kam daher auch für die Organisatoren vollkommen unerwartet. Beim mit 731 000 Dollar dotierten Sandplatz-Event stehen damit nur noch fünf deutsche Spielerinnen im Hauptfeld.

Am Dienstag können sich die frustrierten Schützlinge von Teamchefin Barbara Rittner aber noch ein wenig von den Strapazen der vergangenen Woche erholen. Julia Görges und Sabine Lisicki kommen lediglich im Doppel zum Einsatz, Angelique Kerber hat komplett frei.