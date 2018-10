Genf (dpa) - Rund drei Jahrzehnte nach der Entdeckung des Aids-Erregers HIV stecken sich auch in Europa immer noch jährlich Zehntausende mit dem lebensgefährlichen Virus an. Allein 2013 wurden von den europäischen Ländern einschließlich Russland insgesamt 136235 neue HIV-Infektionen registriert. Das teilte das Europa-Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation aus Anlass des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember mit. Fast 80 000 dieser Neuansteckungen entfielen demnach auf Russland. Auch in Europa sei die durchschnittliche Ansteckungsrate bei HIV seit zehn Jahren kaum noch zurückgegangen.