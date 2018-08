Offenbach (dpa) - Nach dem tragischen Tod der Studentin Tugce A. in Offenbach sucht die Polizei weiter nach zwei wichtige Zeuginnen. Es gebe noch keinen neuen Ermittlungsstand, sagte ein Sprecher. Ihr Vater äußerte sich in der «Bild am Sonntag»: «Tugce wird uns allen fehlen, wir werden ihr warmes Lächeln schmerzhaft vermissen.» Tugce A. soll den beiden jungen Mädchen in einem Schnellrestaurant geholfen haben, als sie von Männern belästigt wurden. Offenbar deswegen wurde sie später auf dem Parkplatz vor dem Lokal attackiert. Der mutmaßliche 18-jährige Angreifer sitzt in Untersuchungshaft.