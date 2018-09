Das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik, Im Neuenheimer Feld 430, gehört deutschlandweit zu den führenden seiner Art. Im Jahr 2008 bezog die Klinik ihren jetzigen Standort, dessen Bau maßgeblich von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung finanziert wurde. Seit dem Neubezug verzeichnet es eine Leistungssteigerung in der Patientenbetreuung von mehr als zehn Prozent - in bestimmten Bereichen sind es noch deutlich mehr. Deshalb wurde eine Erweiterung der Klinik nun dringend notwendig. Durch die Aufstockung erhöht sich die Anzahl der Betten der Kinderklinik insgesamt auf 210 Betten (vorher: 168). Davon sind 48 sogenannte Intermediate-Care-Betten, also für die Intensivpflege. Die Patienten sind in Ein- und Zwei-Bett-Zimmern untergebracht. Dazu kommen Dienst- und Behandlungszimmer, Spiel- sowie Unterrichtsräume für schulpflichtige Kinder und ein Elternbereich. Die gesamte Kinderchirurgie - bisher auf Kinderklinik (Herzchirurgie), Kopfklinik und Chirurgische Klinik verteilt - findet im neuen Gebäude ab 2018 Platz. ani