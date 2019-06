Tolle Stimmung herrschte am Samstag den ganzen Tag über im und rund um das Buchener Freischwimmbad. Über 1000 Besucher verfolgten beim 4. LBS-Cup in Buchen das spannende Kräftemessen der in diesem Jahr rund 500 Triathleten im Alter von sechs bis 74 Jahren. Die älteste Teilnehmerin kam dabei aus Buchen und stellte eindrucksvoll ihre Fitness unter Beweis. Auch die anderen Starter aus dem gesamten süddeutschen Raum zeigten sich in guter Form und schafften zum Teil sogar persönliche Bestleistungen. Da ließ sich auch der Wettergott nicht lumpen und öffnete erst kurz vor Schluss der Veranstaltung die Schleusen. Da war der Großteil der Starter aberschon längst trocken im Ziel.

Die Teilnehmerzahl von rund 500 bedeutete für die engagierten Veranstalter der Sparte Triathlon/Schwimmen des TSV Buchen einen neuen Teilnehmerrekord. Entsprechend viele Helfer aus dem Gesamtverein waren angesichts dieser Größenordnung gefordert, um eine reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Unter der Gesamtleitung von Hauptorganisator Christian Bender und TSV-Spartenleiter Michael Peschel waren 100 Mitglieder aus fast allen TSV-Sparten engagiert im Einsatz, so dass bei den Teilnehmern keine Wünsche offen blieben. Für den TSV-Vorsitzenden Kurt Bonaszewski ist der Zusammenhalt des Vereins der Garant dafür, dass man eine solch renommierte Veranstaltung hier in Buchen überhaupt stemmen kann. "Das ist überhaupt keine Frage: Wenn die Triathleten eine Veranstaltung haben, dann stehen Turner, Basketballer, Handballer... sofort bereit, um zu helfen." Dank zollt Bonaszewski auch den Bewohnern von Hettigenbeuern und Stürzenhardt, die viel Verständnis aufbringen für die zeitweise notwendige Straßensperrung.

Und Michael Peschel schließt in seinen Dank an seine Vereinskameraden auch die Stadt Buchen und die Stadtwerke gerne mit ein, die wieder gute Unterstützungsarbeit geleistet haben.

Während in den Jahren zuvor noch der Breitensport dominiert hatte, war in diesem Jahr echter Spitzensport in Buchen geboten, denn die Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften der Jugend und Junioren fanden erstmals in Buchen statt und lockten viele Spitzenathleten an. Im Kreis der baden-württembergischen Triathlonelite überzeugten auch zwei Akteure des TSV Buchen. Die elf Jahre alte Jule Batty und ihre 15 Jahre alte Vereinskameradin Helen Bahndorf erreichten am Samstag gegen starke Konkurrenz Topplatzierungen.

Starke Leistungen der eigenen Sportler und eine glänzende Organisation - da konnten Christian Bender und Michael Peschel am Ende des Tages stolz ein hochzufriedenes Fazit ziehen. Beide meinten: "Es war ein rundum gelungenes Triathlonfest!" Auch die auswärtigen Gäste sparten nicht mit Lob für die Buchener Organisatoren. Birgit aus Schwäbisch-Hall zeigte sich vom reibungslosen Verlauf der Großveranstaltung begeistert: "Das gibt es überhaupt nix zu meckern. Es gab keine langen Wartezeiten, die Betreuer sind sehr nett und bemühen sich sehr um die Athleten." Alexander aus der Triathlon-Hochburg Wangen meinte, dass man jedes Jahr gerne mit zahlreichen Athleten nach Buchen komme. Die interessante Streckenführung durch schöne Naturlandschaften und die umsichtige Planung der Verantwortlichen machen die Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem.

Und das sieht auch der Baden-Württembergische Triathlonverband so. Die Verantwortlichen sind so zufrieden, dass man dem TSV Buchen schon jetzt wieder die Ausrichtung für 2015 angeboten hat! (joc)