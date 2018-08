Die Melonenstücke in daumenbreite Scheiben schneiden, so dass Dreiecke entstehen. Foto: dpa

tmn. Sie gehört zum Sommer wie eine Kugel Eis oder Schwimmbad-Pommes: die Wassermelone. Achim Schwekendiek ist Koch und Mitglied der Spitzenkoch-Vereinigung Jeunes Restaurateurs. Er erklärt, wie man die Wassermelone möglichst sicher zerteilt.

Zunächst die Melone auf das Schneidbrett legen und mit einer Hand festhalten. Ein spitzes, scharfes und langes Messer in die andere Hand nehmen. Damit in der Mitte senkrecht in die Melone stechen, bis die Klinge ein gutes Stück in der Frucht steckt. Nun die Messerklinge nach unten drücken. Die freie Hand dreht die Melone, das Messer bleibt in der Frucht stecken. Steht der Messergriff wieder fast senkrecht, drückt man die Klinge erneut nach unten. Diesen Ablauf wiederholt man, bis die Melone in zwei Hälften geteilt ist.

Die Hälften werden nun geteilt oder gedrittelt - je nach Melonengröße. Die Stücke liegen dafür so, dass das Fruchtfleisch nach oben zeigt. Eine Hand hält sie, die andere teilt sie mit der Klinge. Anschließend die Melonenviertel oder -sechstel quer in daumenbreite Stücke schneiden. Diese kleinen Dreiecke kennen die meisten als die klassischen Melonen-Happen auf die Hand.

Wer die Stücke verarbeiten will, entfernt die Schale mit einem kleinen Messer. Wichtig: Das weiße Fruchtfleisch sollte an der Schale bleiben.