Die WM-Hoffnungen von Hoffenheims Carlos Eduardo sind dahin. Der Hoffenheimer steht nicht im WM-Kader von Brasilien

Die WM-Hoffnungen von Hoffenheims Mittelfeldzauberer Carlos Eduardo sind geplatzt. Eduardo, der eine mehr als schwache Rückrunde spielte, wurde von Nationaltrainer Carlos Dunga nicht in den am Dienstag veröffentlichten vorläufigen WM-Kader berufen. Eduardo bestritt bisher drei Länderspiele für Brasilien, wurde aber bereits für den letzten Test der Brasilianer gegen Irland nur nachnominiert. Der Hoffenheimer kann nun seinen Sommerurlaub planen und sich die Weltmeisterschaft in Südafrika nur vor dem heimischen Fernseher anschaun. Als einzige Bundesligaspieler stehen die beiden Wolfsburger Josué und Grafite im vorläufigen WM-Aufgebot der Brasilianer.