Dielheim-Balzfeld/Mühlhausen-Tairnbach. (rö) Die Arbeiten an der K 4271 zwischen Balzfeld und Tairnbach sind schneller beendet als zunächst geplant. War der Bauherr, die Projektgesellschaft ViA6West, ursprünglich von einer Sperrung der Kreisstraße bis 14. Oktober ausgegangen, kann diese nun bereits Anfang kommender Woche beendet werden.

Wie Gerald Hauke von der ViA6West auf RNZ-Anfrage bestätigte, findet am morgigen Freitag die technische Abnahme statt. "Wenn alles funktioniert", werde die Straße am Montag, 1. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben, so Hauke.

Der öffentliche Personennahverkehr der SWEG wird laut einer Mitteilung der Gemeinde Dielheim dann ab Dienstag, 2. Oktober, wieder aufgenommen. Grund für die Sperrung war der Abriss der alten Brücke über die Autobahn, die am vergangenen Wochenende durch eine Behelfsbrücke ersetzt worden war.