„Ein toller Tag“: Beim „Zehn-Freunde-Triathlon“ in Darmstadt zeigten die „Wiesel“ gemeinsam mit Oberbürgermeister Dirk Elkemann (re.) und ihren Betreuerinnen und Betreuern, was Inklusion bedeutet. Foto: privat

Wiesloch. (jdh) Gemeinsam hatten die Triathleten des Inklusionsteams "Wiesel" und Oberbürgermeister Dirk Elkemann etwas Großes vor. Vor ihrer Teilnahme am Zehn-Freunde-Triathlon in Darmstadt trafen sie sich morgens an der Stadionhalle in Wiesloch zu einem freudigen Wiedersehen. Bei sonnigem Wetter wurde ein perfekter Tag vorhergesagt. Die offenbar gut aufgelegten "Wiesel" machten sich sogleich gemeinsam und voller Aufregung unter der Begleitung ihres Trainer- und Betreuerteams auf den Weg in Richtung Darmstadt.

Schon beim Ausladen der Fahrräder kündigte sich eine erste Panne an: Plattfuß. Jetzt musste es schnell gehen, aber die Panne war dank der professionellen Begleitung gar kein Problem. Die erfahrenen Triathleten Elkemann und Thorsten Wallenwein waren bestens ausgerüstet erschienen und hatten alles Nötige dabei. In Teamarbeit war der Fahrradschlauch darum schnell gewechselt. Der Anmeldung stand nun nichts mehr im Wege.

Das Außergewöhnliche am Zehn-Freunde-Triathlon ist, dass eigentlich alle Athleten in einem Team alle Disziplinen absolvieren müssen. Da die "Wiesel" aber besondere Athleten sind, hatte der Veranstalter für sie eine Ausnahmeregelung getroffen und es durfte, wie bei einer Staffel, gewechselt werden. Beim "Wiesel Tria Team" waren diesmal vertreten: Christoph Schmidt mit dem Fahrrad, Jasmin Bokalawsky beim Laufen, Markus Sebesta mit dem Fahrrad, Daniel Wagner beim Schwimmen, Christoph Rebscher beim Laufen, Jan Ginader sowohl beim Schwimmen als auch beim Laufen, Moritz Stricker beim Schwimmen und auf dem Fahrrad und Andi Bech beim Schwimmen, auf dem Fahrrad und beim Laufen. Durch alle drei Disziplinen wurden die "Wiesel" von Trainer Thorsten Wallenwein und den Betreuern, Dirk Elkemann, Marvin Schneeberger, Galen Hellwarth, Christopher Jaeck und Markus Stricker begleitet.

Nach einem kurzen Aufwärmprogramm ging es direkt zum Wettkampf über: 380 Meter Schwimmen, 18 Kilometer Fahrradfahren und 4,2 Kilometer Laufen waren zu bewältigen. "Wir sind genauso gut wie alle anderen", da waren sich die Wiesel einig und nach einem lautstarken Schlachtruf sprangen sie mit großem Selbstbewusstsein zum Start ins Wasser. Diesmal leider ohne anfeuernde Zuschauer: Aufgrund der coronabedingten Hygienemaßnahmen war der Zutritt zum Wettkampfgelände nur den teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern gestattet.

Nach einem gelungenen Schwimmteil ging es zum Wechsel aufs Fahrrad. Auch das schien kein Problem für das Team zu sein. Dank der souveränen Begleitung wussten alle genau, was zu tun war, und jeder Handgriff saß. Auch die anspruchsvolle Fahrradstrecke wurde mit Bravour gemeistert. Nach dem letzten Wechsel auf die Laufstrecke konnte so gut wie nichts mehr schiefgehen. Alle "Wiesel" erreichten ihre persönliche Bestzeit. Beim Zieleinlauf waren ihnen der Spaß und die Freude über ihre außerordentlichen sportlichen Leistungen ins Gesicht geschrieben. "Das ist Inklusion", rief die Sprecherin, als die Wiesel zusammen mit ihren Betreuern die Ziellinie passierten.

Eine Herzenssache war dies für Trainer und Betreuer, genauso wie für Dirk Elkemann, der sich trotz vollem Terminkalender die Zeit genommen hatte, den Gedanken der Inklusion zu praktizieren. "Es macht so viel Spaß", schwärmte der Bürgermeister.

Die Teilnahme der "Wiesel" war etwas Besonderes. Neben ihrem Sinn für den Sport war es für das Team wichtig zu zeigen, dass Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam an solchen Veranstaltungen teilnehmen können, um Inklusion zu leben. "Was für ein toller Tag", resümierten die Wallenweins, "es ist immer viel Arbeit, alles zu organisieren, aber wenn wir in die Gesichter unserer Wiesel blicken, dann wissen wir, wofür wir das tun."