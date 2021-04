Region Wiesloch/Walldorf. (hds) Viele wollten sich gestern für einen Impftermin bei ihrem Hausarzt anmelden: Die Telefone standen nicht mehr still, die Wartelisten für die Impfung gegen Covid-19 sind lange. Der Start der Impfungen bei den Haus- und Fachärzten kommt erst langsam auf Touren.

"Wir haben nur einen Teil der bestellten Dosen bekommen", informierte Dr. Holger Bergdolt vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Wiesloch. Insgesamt sind es zwölf Ärztinnen und Ärzte, die im MVZ 1 und 2 zur begehrten Spritze greifen. "Derzeit haben wir auf der Warteliste rund 400 Personen, die wird aber stündlich größer", so Bergdolt gestern im Gespräch mit der RNZ. Anmelden kann man sich derzeit nur online. "Wir prüfen dann aufgrund der Erfahrung mit unseren Patienten, in welcher Reihenfolge wir vorgehen", sagte der Arzt.

Der Andrang ist groß, in einigen Praxen in der Region ertönt beim Anrufbeantworter der Satz "Wir sind bis Ende der Woche im Osterurlaub" oder die Wartezeiten am Telefon ziehen sich in die Länge. Jeder wolle möglichst schnell einen Termin haben, so Bergdolt. Zusagen können derzeit nur bedingt gemacht werden, da dies von den zu erwartenden Lieferungen abhängt.

"Wir hoffen, bereits in den nächsten Wochen mehr Impfstoff zu erhalten, um so eine größere Anzahl von Personen versorgen zu können." In erster Linie gehe es darum, die derzeit geltende Priorisierung in der Reihenfolge einzuhalten. "Bezüglich der Vorerkrankungen haben wir natürlich einen guten Überblick, nun gilt es, nach unserer Einschätzung die Impfabfolge festzulegen."

Im Hausarztzentrum in der Wieslocher Bergstraße, dem auch Praxen in St. Leon-Rot, Walldorf, Rauenberg und Neulußheim angehören – man hat sich zu einem Verbund zusammengeschlossen – wird ebenfalls bereits geimpft. Dort ist man seit über drei Wochen in ein Pilotprojekt des Landes Baden-Württemberg eingebunden, an dem 40 Praxen landesweit teilnehmen. Zunächst waren es die über 80- und über 70-Jährigen, die aufgrund der Priorisierung an der Reihe waren, jetzt folgen in den nächsten Tagen und Wochen all jene, die unter Vorerkrankungen leiden.