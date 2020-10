Wiesloch/Walldorf. (hds) Die Maskenpflicht im Bereich der gesamten Fußgängerzone gilt ab sofort auch in Wiesloch und Walldorf. In Wiesloch folgt man damit seitens der Stadtverwaltung in diesem Punkt der Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 18. Oktober.

Hintergrund Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch-Walldorf und in den umliegenden Orten? Dies möchten wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Sonntag. In der Klammer befindet sich die Steigerung oder die Abnahme zum Vortrag, in diesem Fall Samstag. Region [+] Lesen Sie mehr Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch-Walldorf und in den umliegenden Orten? Dies möchten wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Sonntag. In der Klammer befindet sich die Steigerung oder die Abnahme zum Vortrag, in diesem Fall Samstag. Region Wiesloch-Walldorf Dielheim: 2 Fälle Malsch: 0 Fälle Mühlhausen: 1 Fall Rauenberg: 1 Fall St. Leon-Rot: 4 Fälle Walldorf: 3 Fälle (+1) Wiesloch: 10 Fälle (+1) Rhein-Neckar-Kreis Angelbachtal: 0 Fälle Leimen: 10 Fälle (+2) Mauer: 1 Fall Meckesheim: 0 Fälle Nußloch: 7 Fälle (+1) Reilingen: 0 Fälle Sandhausen: 6 Fälle Sinsheim: 22 Fälle (+2) Zuzenhausen: 0 Fälle Landkreis Karlsruhe Bad Schönborn: 25 Fälle Kronau: 2 Fälle Östringen: 12 Fälle Waghäusel: 7 (+1)

Wie Bürgermeister Ludwig Sauer dazu erklärte, gelte diese Regelung an Werktagen in der Zeit von 9 bis 19 Uhr und auch an den Samstagen während der Öffnungszeiten der Geschäfte. Die Sonntage sind vorerst noch ausgenommen. In den kommenden Tagen wird diese Vorschrift noch im Detail kommuniziert werden.

Auch in Walldorf gilt in der Hauptstraße die Maskenpflicht. "Weil beim Wochenmarkt donnerstags trotz Beschilderung die Menschen alle sehr eng zusammen stehen, wollten wir als Stadt in der letzten Woche eigentlich eine Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht erlassen", erklärt Klaus Brecht, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Umwelt. Nun sei die Landesregierung dem zuvor gekommen. Sowohl in Wiesloch als auch in Walldorf gilt beim Wochenmarkt nun Maskenpflicht.