Wiesloch/Walldorf. (hds) Bei der SAP ging es am Standort Walldorf am Montagnachmittag mit dem Impfen der Belegschaft gegen Covid-19 los, bei den Nachbarn – den Heidelberger Druckmaschinen (HDM) – wurde bereits am vergangenen Donnerstag und Freitag ein Testlauf mit insgesamt 700 Personen gestartet.

Während man bei HDM ein kurzfristig verfügbares Impfstoff-Kontingent einsetzen konnte, läuft die Impfaktion bei der SAP jetzt mit einer langfristigen Planung. Wie Sprecher Björn Emde erläuterte, wird man in den nächsten Wochen insgesamt 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Impfangebote unterbreiten können.

Die Nachfrage sei hoch, in dieser Woche habe man bereits "ausgebucht" vermelden können. In einem weiteren Schritt sei dann auch die Impfung für Familienangehörige vorgesehen. Derzeit hat die SAP in Walldorf etwa 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Versorgt wird das Unternehmen von der Central Apotheke Walldorf, die gestern die ersten Behälter mit Biontech anlieferte.

"Wir bekommen den Impfstoff vom Großhandel geliefert, die jeweilige Menge wird über eine zentrale Distributionsstelle festgelegt und richtet sich nach den jeweils verfügbaren Kontingenten", so Apotheken-Chef Stefan Bastuck. Man könne derzeit die Mittel von Biontech, Astra-Zeneca sowie Johnson & Johnson liefern, der Moderna-Impfstoff werde ausschließlich über die zuständigen Impfzentren an Interessenten gebracht.

"Wie es in den kommenden Wochen in Sachen Versorgung aussehen wird, können wir derzeit nicht abschätzen. Das steht in den Sternen", so Bastuck. Ihm zufolge wird die jeweilige Zuteilungsmenge zentral festgelegt und den eingegangenen Bestellungen angepasst. Dies hat zur Folge, dass nicht immer die gewünschte Menge an Impfdosen auch tatsächlich lieferbar ist.

Die SAP hatte laut Emde eigens eine Cafeteria in einem Gebäudekomplex in der Dietmar-Hopp-Allee umfunktioniert, die über insgesamt sechs "Impfstraßen" verfügt. Die Anmeldung läuft "über eine eigene Software", informierte Emde. Eine Anmeldung sei somit auch vom Homeoffice möglich. In der ersten Woche könnten 1100 Impfungen umgesetzt werden. Insgesamt sind es neun Betriebsärzte, die in die gesamte Aktion eingebunden sind, hinzu kommen noch medizinisches Hilfspersonal und Personen, die sich um Organisation und Verwaltung kümmern.

Noch nicht festlegen konnte sich Emde auf die Gesamtdauer der Aktion. Würde man jeweils das volle Kontingent an Impfdosen (dies richtet sich nach Anzahl der Betriebsärzte) erhalten, sei man in ein paar Wochen durch. Björn Emde sieht dies jedoch als unrealistisch an. Die gesamte Impfkampagne werde sich sicherlich länger hinziehen. Es müsse abgewartet werden, welche Mengen tatsächlich zur Verfügung gestellt würden.

In der ersten Impfwoche seien es lediglich 15 Prozent der eigentlich zuteilbaren Menge gewesen. In der Anfangsphase habe man sich auf den Biontech-Impfstoff konzentriert, da dieses Vakzin derzeit kurzfristig am besten erhältlich sei. Wichtig sei, betonte Emde, der Belegschaft eine Impfung direkt am Arbeitsplatz anzubieten. Parallel bestehe zudem die Möglichkeit, und dies bereits seit Monaten, Schnelltests im Unternehmen zu nutzen.

Bei den Heidelberger Druckmaschinen hatte man wegen der Kurzfristigkeit auch das Buchungsfenster für Angehörige geöffnet: "Ziel war, jede verfügbare Dose aus diesem Kontingent auch einzusetzen" so der Leitende Werksarzt Karl-Ernst Albrecht. Das bereits Ende März dieses Jahres eingerichtete betriebliche Impfzentrum habe den Beweis erbracht, dass es auch einem entsprechenden Ansturm habe standhalten können.