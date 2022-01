Von Agnieszka Dorn

Walldorf/Wiesloch. Die Entscheidung ist gefallen: "Aufgrund der anhaltenden negativen Entwicklung der Pandemie sagen wir die im Februar geplante Prunksitzung und den Kinderfasching ab", sagte Michael Hornig, Präsident der Walldorfer Karnevalsgesellschaft (KG) Astoria Störche auf RNZ-Anfrage. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, aber man sei sich angesichts der hohen Infektionszahlen seiner Verantwortung bewusst.

Hornig zufolge war die Prunksitzung für den 19. Februar geplant, der Kinderfasching sollte am 27. Februar stattfinden, beides in der Astoria-Halle. Die Entscheidung über die Absage fiel in der Vorstandssitzung Anfang Januar, Stornokosten entstehen den Walldorfer Störchen keine.

"Laut der aktuellen Corona-Verordnung sind die Veranstaltungen unter entsprechenden Hygienemaßnahmen zwar möglich", erklärte Hornig. Aber in der Vorstandssitzung sei man sich einig gewesen, dass es aus moralischer Sicht nicht vertretbar sei, die Veranstaltungen durchzuführen. Denn momentan müssten auch Clubs und Diskotheken geschlossen bleiben und die gastronomischen Betriebe dürfen nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit offen haben. Dann eine Prunksitzung durchzuführen, während andere Bereiche litten – das halte man nicht für sinnvoll. Zudem ist Hornig zufolge eine unbeschwerte Feier unter diesen Umständen nicht möglich.

Momentan befinden sich die Astoria Störche mitten in der Kampagne ihres 66. Jubiläums. Eröffnet wurde sie mit der Inthronisation der Jubiläumsprinzessin Janina II. im November vergangenen Jahres unter strengen Hygienemaßnahmen. Geplant ist weiterhin die Schlüsselrückgabe im Rathaus am Ende der Faschingszeit und ein Jubiläumsball am 30. April in der Astoria-Halle. "Wir sind zuversichtlich, den Jubiläumsball durchführen zu können", so Hornig. Die für die Prunksitzung geplanten Auftritte auswärtiger Künstler hat die KG auf den Jubiläumsball verlegt, sodass den Darstellern keine Einbußen entstehen. Die Proben der Garden laufen derzeit weiter.

Die Wieslocher KG Blau-Weiß hatte die aktuelle Kampagne schon länger abgesagt. "Die Entscheidung über die Absage der Prunksitzung fiel schon vergangenes Jahr", informierte Stefan Wolter, Präsident der KG Blau-Weiß.

Dafür haben die Wieslocher eine Veranstaltung im Mai oder Juni ins Auge gefasst, bei der die Garden und Gruppen ihr Können zeigen können – vor allem, damit das Training nicht umsonst sei und alle ein Erfolgserlebnis nach den pandemiebedingten Absagen der Faschingsveranstaltungen hätten, so der Präsident. "Wir trainieren nach wie vor in Präsenz", erklärte er. "Wir hoffen sehr, im November die Kampagne 2022/23 durchführen zu können."