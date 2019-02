Wiesloch. (hds) Betonteile und Platten haben sich gelöst und fielen auf den Gehwegbereich vor dem Parkhaus: die Brücke, die über die Gleisanlagen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf führt, ist dringend sanierungsbedürftig. Insgesamt müssen dafür 870.000 Euro aufgewendet werden. Mit den notwendigen Bauarbeiten soll im Frühjahr 2020 begonnen werden.

Bauträger ist die Stadt Wiesloch, in deren Eigentum sich die Brücke befindet. Wie Rüdiger Schwalb vom städtischen Hoch- und Tiefbauamt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt dazu ausführte, erwarte man Fördermittel in Höhe von 350.000 Euro. Bereits im Vorjahr hatte das Land ein Programm verabschiedet, in dem die Bezuschussung geregelt ist. "Vorgesehen ist dabei, die Kommunen mit bis zu 50 Prozent der anfallenden Kosten zu unterstützen, mindestens jedoch mit den genannten 350.000 Euro", so Schwalb.

Losgehen soll es im Frühjahr 2020. Geplant ist, die Bauarbeiten bis Ende 2020 abschließen zu können. Während der Sanierung muss die Brücke zum Teil halbseitig gesperrt werden. Außerdem ist vorgesehen, aus Sicherheitsgründen auch die Bahnstrecke zu sperren und den Personentransport dann mit Bussen als Schienenersatzverkehr zu gewährleisten.

Dies ist für den Zeitraum ab etwa 20. Juni bis Ende Juli 2020 vorgesehen. Alleine für den Ausgleich der Kosten, die der Deutschen Bahn für Absicherung und Vollsperrung der Bahnstrecke entstehen, sind nach derzeitigen Planungen rund 160.000 Euro vorgesehen. Endgültig beschlossen werden soll die Maßnahme in der Sitzung des Gemeinderates Ende Februar.