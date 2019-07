Wiesloch/Mühlhausen. (rö) Sie spielen eine Mischung aus Hardrock, Metal und Punk mit deutschen Texten, ihre frisch erschienene vierte CD trägt den Titel "Totale Eskalation". Es wird schnell klar: "Ex-plizit" machen keine Gefangenen, sondern lassen es ordentlich krachen. Passend dazu sagt Leadgitarrist Tobias Alt aus Ketsch: "In den Songs geht es um nichts anderes als Sex, Drugs and Rock‘n‘Roll." Gemeinsam mit seinen Bandkollegen, Sänger Dirk Jeblick (Mühlhausen), Basser Necmi Kujucu (Wiesloch), Rhythmusgitarrist Steffen Reinig (Heddesheim) und Schlagzeuger Sebastian Alt (Brühl), stellt er den neuen Silberling am morgigen Donnerstag auf dem Festival "G.O.N.D." (Untertitel: "Ein Festival wie ein Orkan") im bayrischen Rieden/Kreuth vor. "Da kommen 12.000 Leute", freut sich die Band auf den Gig vor großem Publikum. "Je mehr, desto besser", hofft Dirk Jeblick logischerweise auf viele CD-Käufer.

Seit 2011 machen die fünf Musiker als "Ex-plizit" gemeinsame Sache, konnten im selben Jahr einen Labelvertrag ergattern und ihre erste CD "Mach dich frei" ergattern. Es folgten zwei weitere Alben, Konzerte in ganz Deutschland, der Schweiz und Luxemburg, "das typische Bandleben mit Tourneen und Festivals". Aktuell ist man auch ohne Label glücklich, "Totale Eskalation" wird in Eigenregie veröffentlicht und ist über die Bandhomepage und natürlich bei Konzerten erhältlich: Die nächsten Auftritte nach dem "G.O.N.D." sind am 12. Oktober beim "Rocktoberfest" in Mörlenbach und am 21. Dezember in Brühl geplant, letzteres Konzert wird von der Band selbst organisiert. Damit haben "Ex-plizit" Erfahrung: Fünf Jahre lang hat man in Ketsch ein Benefizfestival auf die Beine gestellt und in dieser Zeit gut 9000 Euro für krebskranke Kinder gesammelt. "2020 soll die CD dann noch mehr präsentiert werden", blickt Dirk Jeblick voraus.

Zwar machen alle Bandmitglieder schon lange Musik, davon leben können sie aber nicht, alle arbeiten, studieren oder absolvieren eine Ausbildung. Konzerte finden deshalb vor allem an den Wochenenden statt, angesichts der oft weiter entfernten Auftrittsorte berichtet der Sänger von "langen Nächten" und "vielen Kilometern", die man miteinander verbracht hat. "Das ist wie ein Familienleben", schweißen die Erlebnisse zusammen, auch wenn man nicht notgedrungen immer derselben Meinung ist. Was auch für die musikalischen Einflüsse gilt: Während Tobias Alt Helden wie Gary Moore oder Lemmy von Motörhead nennt, sagt Dirk Jeblick: "Ich mag auch Johnny Cash und habe in der Jugend viel Falco gehört."

Auf der eigenen CD geht es dann ebenso geradlinig wie hart und knackig zur Sache: So zum Auftakt mit "Der Bierkurier", einem Partysong, von dem sich die Band gut vorstellen kann, dass er "auf dem Campingplatz bei Festivals gespielt" wird. Der Titelsong "Totale Eskalation" ist dann Rock‘n‘Roll pur, in "Die Zeit" wird‘s punkiger. Vom System, so die Aussage, will man sich nichts vorschreiben lassen. "Wir zeigen die Richtung und den Weg, wie man leben kann", drückt es Jeblick aus. Durchaus anstößig - wer an die frühen "Ärzte" denkt, liegt nicht falsch - , aber auch mit einem Augenzwinkern folgt "Gang Bang" ("das sollte man mit Humor nehmen", so der Sänger), ehe die Band zum ersten Mal überhaupt einen Coversong präsentiert: "Niemals" stammt im Original von "Mit ohne Strom", einer Gruppe, in der Tobias Alt ebenfalls spielt. "Es geht darum, sich nichts sagen zu lassen und seinen eigenen Weg zu gehen", kommentiert der Gitarrist den "typischen Punktext". "Wir haben eine Rockversion daraus gemacht", sagt Sänger Jeblick. Davon kann man sich auf der CD, aber auch auf diversen Youtube-Videos überzeugen.