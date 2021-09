Wie auch in Wiesloch und Baiertal versammelte sich eine große Menschenmenge vor der katholischen Kirche St. Cyriak in Dielheim, um Danke zu sagen. Foto: Pfeifer

Von Paul Körner

Wiesloch/Dielheim. Ganz im Zeichen des Abschiednehmens von Pfarrer Alexander Hafner standen die Gottesdienste in St. Gallus Baiertal, St. Cyriak Dielheim und Heilig Dreifaltigkeit in Wiesloch. Bis auf den letzten Platz gefüllt waren die Gotteshäuser und sicher wären gerne noch mehr Gläubige und Wegbegleiter gekommen, um zum letzten Mal mit dem beliebten Seelsorger die heilige Messe zu feiern. Schon Tage zuvor hatte es in den kirchlichen Gruppen oder Kindergärten kleine Abschiedsfeiern gegeben. Die Ministranten der ganzen Seelsorgeeinheit bescherten Hafner eine originelle Traktorfahrt durch Wiesloch.

In seinen Predigten erklärte der scheidende Leiter der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim mit teils wehmütiger Stimme seine Entscheidung. Man merkte ihm an, dass er als Seelsorger gerne geblieben wäre, um seine ureigensten priesterlichen Aufgaben wahrzunehmen.

Pfarrer Alexander Hafner wurde als Leiter der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim in drei Gottesdiensten mit anschließenden feierlichen Zusammenkünften verabschiedet. Foto: Pfeifer

Als der scheidende Pfarrer die Vielfalt seiner Tätigkeiten aufzählte, wurde wohl jedermann verständlich, dass vor allem die damit verbundenen Anforderungen, die nicht unmittelbar mit dem Dienst als Seelsorger zusammenhängen, mit der Zeit einfach zu viel geworden waren. Hafner nannte sich nämlich auch Gebäudeplaner, Bauherr, Manager, Verwalter, Vorgesetzter und Lehrer. Die Belastungen zehrten an seiner Gesundheit, mehr als er wahrhaben wollte, sagte er. Unter diesen Umständen sei ein "Weiter so" nicht mehr möglich gewesen.

Er habe Kranke und Sterbende zu Hause, im Altersheim und im Hospiz besucht, Mitmenschen beerdigt und Angehörige getröstet. Gottesdienste habe er nicht nur in den zehn Kirchen der Seelsorgeeinheit gefeiert, sondern auch in Kindergärten und Schulen, auf dem Winzerfest sogar einmal im Autoscooter. Von "Herzen dankbar" sei er für die vielfältigen Kontakte zu anderen christlichen und muslimischen Glaubensgemeinschaften.

Die Kirchenmusik war nach eigener Auskunft "sein Lebenselixier" und am wohlsten fühlte er sich unter den Ministranten und anderen jungen Leuten, die sich in der Kirche engagieren. "Ich hoffe, dass Ihr dabei bleibt, in einer Kirche, die zurzeit nicht den besten Ruf hat", gab er ihnen mit auf den Weg. Er vergaß auch nicht, die Pfarrsekretärinnen zu erwähnen, sie seien ganz wichtige Ansprechpartnerinnen, "das erste Gesicht und die erste Stimme der Kirche".

Wie Hafner erzählte, hatte er schon vor einiger Zeit an den Erzbischof die Bitte gerichtet, dem verantwortlichen Pfarrer der Seelsorgeeinheit einen Geschäftsführer zur Seite zu stellen. Wenn dem nicht nachgekommen wird, ist für ihn angesichts der Fülle an Aufgaben heute schon absehbar, dass es auch der Nachfolger nicht leicht haben wird.

Die würdevoll gestalteten Gottesdienste waren geprägt von Dankbarkeit, die auch in den Fürbitten zum Ausdruck kam. Für musikalische Glanzlichter sorgten Ensembles der Kirchenchöre in Baiertal und Dielheim, in Wiesloch war es eine von Martin Ritz zusammengestellte "Combo" aus Musikern unterschiedlicher kirchlicher Gruppierungen.

Abschiedstransparente bekommt sicher nicht jeder scheidende Seelsorger. Die Menschen würdigten vor allem seine herzliche, zugewandte Art. Foto: Pfeifer

Viel Wertschätzung erfuhr Hafner nach den Gottesdiensten in zahlreichen Reden. In Dielheim würdigte Bürgermeister Thomas Glasbrenner die gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und Kommune. Der engagierte Seelsorger habe Menschen schnell für sich gewinnen können, wie es Adolf Kolping sagte: "Wer Menschen gewinnen will, muss sein Herz als Pfand geben."

Jürgen Ritz, dem stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, fiel es nicht leicht, von einem lieb gewonnenen Menschen Abschied zu nehmen. Beim Stehempfang auf dem Dorfplatz hatten die Gemeindemitglieder Gelegenheit, sich persönlich von Hafner zu verabschieden.

In Wiesloch dankte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Andreas Kist Hafner als "Manager und Bauherr", der nie die Begeisterung für die Seelsorge verloren habe. Auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann dankte für die gute Zusammenarbeit und meinte: "Wiesloch passte zu Ihnen und Sie zu Wiesloch." Für seinen Vorgänger Pfarrer Berthold Enz war Hafners Arbeit ein Segen vor allem in schwierigen Zeiten. Von einer guten ökumenischen Zusammenarbeit, die von Humor und Herz geprägt gewesen sei, sprach Andreas Blaschke von der evangelischen Petrusgemeinde.

Von Wertschätzung geprägte Abschiedsworte sprachen zudem Stephanie Koch für die katholischen Kindergärten, Anne Böhler (Ökumenische Hospizhilfe), Kirsten Karran (Hospiz Agape), Stefan Brunner (Erzbischöfliches Bauamt Heidelberg), der stellvertretende Dekan Uwe Lüttinger und Christa Stängl (St. Augustinus). Zuvor hatten sich in Baiertal Ortsvorsteher Michael Glaser, der evangelische Diakon Matthias Flender und Kindergartenleiterin Angelika Weigel ähnlich anerkennend geäußert.

Alexander Hafner dankte abschließend allen Rednern für die würdigenden Worte und die vielen Geschenke.