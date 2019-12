Wiesloch. Letztes Jahr feierte der Verein „Bildung und Begegnung Palästina“ sein 30-jähriges Bestehen. Seit 23 Jahren sind Mitglieder des Vereins an durchschnittlich zehn Weihnachtsmärkten in und um Wiesloch dabei, um Krippenfiguren und Gebrauchsgegenstände aus Olivenholz zu verkaufen. Geliefert werden die Artikel aus Bethlehem. Dort sind unter anderem viele Väter von Schülern der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde am Werken, um den Wieslocher Verein mit den Waren zu versorgen. Das Geld, insgesamt in den letzten 23 Jahren rund 220.000 Euro, geht laut den Verantwortlichen in voller Summe an die Hersteller, die Schule und die Gemeinde, zur Unterstützung der Bildungsarbeit vor Ort.

Dass in der hiesigen Region die Nachfrage nach ihren Produkten über die Jahre groß war, gibt für Günter Schroth, den Vorsitzenden von „Bildung und Begegnung Palästina“, diesen Menschen Sinn und Würde, in einer Lebenssituation, die bedrückend bis aussichtslos sei. Ihre Ware sei gefragt, sie erhielten Anerkennung, Lob und auch Geld, denn sie wollten keine Almosen, so Schroth. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und politischer Resignation seien diese Aufträge aber auch Begegnungen von hohem Wert.

Die diesjährigen Weihnachtsmärkte werden nun zum letzten Mal durch das Angebot bereichert. Der Verein will sich neuen Aufgaben widmen, die Bildungs- und Begegnungsreisen aber beibehalten. So wird im Herbst 2020 zum zehnten Mal eine Gruppe nach Israel und Palästina aufbrechen und sich ein eigenes Bild von Land und Leuten machen. Darüber hinaus will man weiter die Öffentlichkeit über den beschwerlichen Alltag und die Überlebenskämpfe in den besetzten Gebieten informieren. Auch werde weiter das Ziel von Bildung und Ausbildung verfolgt, indem an den zwei Partnerschulen durch Schulpartnerschaften (pro Kind und Jahr je 360 Euro) gezielt unterstützt wird. Das Caritas-Kinderhospital und die Friedensarbeit von Dr. Sumaya Fahrhat-Naser könnten auch weiterhin mit der Vereinshilfe rechnen. Darüber hinaus wolle der Verein auch wieder Gruppen junger Menschen in die Region einladen.