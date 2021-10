Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war ein würdiges, in vielen Phasen ergreifendes und das Publikum berührendes Gedenken im Palatin an die Deportation jüdischer Personen aus Baiertal und Wiesloch in das französische Internierungslager Gurs. Am 22. Oktober 1940 wurden insgesamt 45 Menschen in den Morgenstunden aus ihren Wohnungen geholt. Sie hatten kaum Zeit, ein paar Habseligkeiten und etwas Geld zu packen, dann ging es in einem Personenzug Richtung Frankreich. Die 81. Wiederkehr dieses Ereignisses – im Vorjahr fiel die Gedenkfeier wegen der Corona-Pandemie aus – nutzte Oberbürgermeister Dirk Elkemann dazu, eindringlich darauf hinzuweisen, all dies dürfe nie in Vergessenheit geraten und es dürfe nie mehr geschehen. "Ich freue mich, dass wir heute zwei Menschen, die die Geschehnisse hautnah miterleben mussten, per Videoschalte aus den USA begrüßen dürfen."

Im französischen Gurs, nördlich der Pyrenäen, befand sich im Zweiten Weltkrieg ein Internierungslager in das viele jüdische Menschen aus dem Südwesten von den Nationalsozialisten deportiert wurden. Gurs war zuvor ein französisches Internierungslager. Bei der Wagner-Bürckel-Aktion wurden am 22. und 23. Oktober 1940.6504 Jüdinnen und Juden aus Baden, der Pfalz, dem Saarland und Lothringen nach Gurs deportiert, darunter 45 Menschen aus der Region. Der 22. Oktober war der letzte Tage des Laubhüttenfestes (jüdischer Feiertag). Viele starben aufgrund der hygienischen Umstände. Ab August 1942 wurden Tausende in Konzentrationslager gebracht und ermordet.

Zu Beginn und im weiteren Verlauf des Abends spielte der Klarinettist Tim Ohlsson auf, im Foyer war eine Ausstellung der Familie Oppenheimer aufgebaut und Schülerinnen und Schüler der Esther-Bejarano-Schule verlasen die Namen der Deportierten, dazu wurde jeweils ein Teelicht angezündet. Unter den zahlreichen Gästen waren auch die Landtagsabgeordneten Christiane Staab (CDU) und Norbert Knopf (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Altbürgermeister Franz Schaidhammer.

Zusammen mit seinem jüngeren Cousin Joel Flegenheimer konnte Paul Flagg, der 1926 als Paul Flegenheimer zur Welt kam, über die Stunden der Deportation selbst, die Aufenthalte in unterschiedlichen Lagern und letztendlich über den Ausgang der schrecklichen Monate und Jahre erzählen. Befragt wurden sie vom ehemaligen Stadtarchivar Wieslochs Manfred Kurz. Joel und Paul leben seit vielen Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten, Paul änderte dort auch seinen Nachnamen.

Er war gerade mal 14 Jahre alt, als er zusammen mit seinen Eltern und der Schwester mit insgesamt über 6500 Juden aus dem Südwesten in Richtung Frankreich abtransportiert wurde. Für viele Tausende war es eine Reise in den Tod. Schon zwei Jahre zuvor musste er die Pogrom-Nacht in Wiesloch miterleben, um dann zwei Jahre später noch Schlimmeres zu erfahren. "Wir wussten nicht, wo wir hingebracht werden", berichtete er.

Über die Struktur der verschiedenen Lager in Südfrankreich hatten zwei Schüler des Ottheinrich-Gymnasiums detaillierte Informationen zusammengetragen und den Besuchern berichtet. Für Paul kamen die Erinnerungen wieder hoch, vor allem jene Zustände, die viele Lagerinsassen beispielsweise an Ruhr – einer bakteriellen Erkrankung – leiden ließen. Von Schlamm, unzumutbaren hygienischen Verhältnissen und von dünnen Suppen erzählte er: Für die Familie Flegenheimer begann in jenen Tagen eine Odyssee durch verschiedene Lager in Südfrankreich – immer in der Hoffnung, ein Ausreisevisum in die USA zu erhalten. Pauls jüngere Schwester Lore schaffte es in ein Waisenhaus und überlebte dort. Er selbst wurde von einer Schwester des schweizerischen Roten Kreuzes an eine jüdische Hilfsorganisation vermittelt, die ihre Schützlinge auf eine Auswanderung vorbereitete, indem sie sie handwerklich und landwirtschaftlich auf einem Bauernhof ausbildete. So wurde er gerettet. Die Eltern jedoch gerieten in die tödlichen Mühlen der "Endlösung", wurden im August 1942 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Schülerinnen und Schüler der Esther-Bejarano-Schule in Wiesloch verlasen die Namen der 45 Menschen aus Wiesloch und Baiertal, die von den Nazis deportiert wurden und entzündeten für jeden eine Kerze. Foto: Pfeifer

Pauls Weg führte ihn in den Untergrund. Er schloss sich der französischen Widerstandsbewegung "Résistance" an und wurde schließlich französischer Soldat. Seine Erzählungen waren emotional, hin und wieder gar mit humorvollen Sätzen unterlegt. Dabei erinnerte er sich an viele Details aus jener Zeit.

Für Joel waren aufgrund seines Alters nur noch Bruchstücke aus jener Zeit vorhanden: Er war, 1939 geboren, etwas mehr als ein Jahr alt, als seine Familie deportiert wurde. Das Licht der Welt erblickte er übrigens in Frankfurt, da an jenem Tag kein Arzt in Wiesloch einer jüdischen Frau bei der Geburt helfen wollte. Für den kleinen Joel, vielleicht ein glücklicher Umstand, tauchten doch nur Erinnerungsfetzen auf. In der auf Englisch geführten Unterhaltung berichtete er über "hohe Berge". Zwischendurch war er in einem Waisenhaus untergebracht und kam dann zu einer Familie. Später ging es dann über den großen Teich in die USA. Dort lebte eine Tante, die ihn aufnahm. "Es war schwierig für mich", blickte er zurück, musste er doch während seiner Zeit in Frankreich die dortige Sprache erlernen, in den USA kam Deutsch (wegen der Tante) hinzu, um dann kurz darauf in Richtung Englisch zu wechseln.

Als Kurz am Ende nachfragte, ob sie denn jetzt in der historischen Nachbetrachtung mit ihrem eigenen Schicksal hadern würden, antworteten sie, sie hätten alles gut verkraftet. "Wir werden diesen Abend lange nicht vergessen", schloss Elkemann die Veranstaltung und sprach an die beiden Zeitzeugen eine Einladung aus, erneut nach Wiesloch zu kommen. So wie bereits im Jahr 1990, als der Deportation zum 50. Mal gedacht wurde und Paul und Joel den Gästen ihre Geschichten erzählten.