Vom „Platz am Alten Stadtbahnhof“ zieht der Markt nun zurück in die Innenstadt. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (RNZ) Drei Jahre lang fand der Wieslocher Markt am "Platz am Alten Stadtbahnhof" statt. Ab dem heutigen Dienstag ist es damit nun vorbei: Der Markt zieht zurück in die Innenstadt an den Adenauerplatz. Das teilte die Stadtverwaltung nun am gestrigen Montag mit.

Alle Bauarbeiten rund um den "Kubus am Adenauer" und den neuen Abschnitt der Fußgängerzone seien der Meldung zufolge nun final abgeschlossen. "Der Umzug des Wochenmarktes, der an zwei Tagen stattfindet, war unumgänglich gewesen, da die vielen Bautätigkeiten kein paralleles sicheres Marktgeschehen zuließen", begründet die Stadt den Umzug. So wurde unter anderem das alte "Dannheimer"- Gebäude umgebaut, dazu entstand ein neuer Abschnitt der Fußgängerzone in der Friedrich- und Schloßstraße, außerdem wurde die katholische St. Laurentius- Kirche renoviert. Auch die Adenauer- Tiefgarage wurde saniert.

Der Markt wird nun um und auf dem Adenauerplatz dienstags jeweils mit etwa zehn Ständen (15 bis 19 Uhr) und freitags mit etwa 20 Ständen (7.30 bis 13 Uhr) völlig neu aufgebaut.