Wiesloch. (hds) Einstimmig verabschiedet hat Wieslochs Gemeinderat den Vorschlag der Verwaltung, ein Baulückenkataster zu erarbeiten. Bereits in den Vorberatungen im Ausschuss für Technik und Umwelt war die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme diskutiert worden.

Ziel ist eine Bestandsaufnahme unbebauter Grundstücke im Stadtgebiet, man will mit den Eigentümerinnen und Eigentümern in Kontakt treten. "Es geht darum, vor dem Hintergrund einer klimagerechten städtebaulichen Entwicklung alle bereits vorhandenen Flächenpotenziale zu erfassen. Es geht vor allem darum, weitere Versiegelungen neuer Flächen zu minimieren", führte Annika Schiffer von der Fachgruppe Stadtentwicklung und Baurecht aus. Man erfasse dabei bisher unbebaute Grundstücke, die bereits erschlossen seien und für die ein Baurecht bestehe. Dort könne eigentlich sofort gebaut werden, jedoch hätten die Eigentümer sich aus unterschiedlichen Gründen dagegen entschieden, zu verkaufen oder selbst aktiv zu werden.

Geplant sind Fragebögen und Info-Flyer, um diesen Personenkreis zu sensibilisieren. Gestartet werden soll noch vor der Sommerpause. Nach neustem Stand gibt es laut Schiffer im gesamten Stadtgebiet von Wiesloch 200 Baulücken und diese nicht bebauten Grundstücke umfassen 90.667 Quadratmeter, gut neun Hektar – weniger als beispielsweise in St. Leon-Rot oder Dielheim, wo jeweils rund zwölf Hektar freier, bebaubarer Flächen festgestellt wurden.

Laut Verwaltungsvorlage sank diese Zahl in den letzten Jahren, 2017 waren es noch Baulücken von insgesamt über 117.000 Quadratmetern. 2020 und 2021 wurden 21 beziehungsweise 14 Baulücken mit zusammen rund 17.000 Quadratmetern bebaut. So kommt die Verwaltung auf eine Aktivierung von jährlich bis zu zehn Prozent der verfügbaren Baulücken.

In der Aussprache wurde von Susanne Merkel-Grau (Grüne) darauf verwiesen, nach dem Rücklauf der Fragebögen und deren Auswertung vielleicht kurzfristig zu reagieren und selbst zur Verfügung gestellte Grundstücke zu erwerben. "Sollte keine Rückmeldung erfolgen, macht es sicherlich Sinn, nachzufassen", meinte sie. Allerdings werde man den Personenkreis, der die Grundstücke zu Spekulationszwecken nutze, wohl eher nicht erreichen. Mit der geplanten "Grundsteuer C", die nach derzeitigem Stand am 1. Januar 2025 eingeführt werden soll, habe man sicherlich ein wichtiges Steuerungsinstrument an der Hand, so Merkel-Grau. So können damit die Kommunen über festgelegte Hebesätze unbebaute Grundstücke besteuern.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann sieht allerdings einen "Zwischenkauf" seitens der Stadt eher unrealistisch. "Wir wollen ja nicht als Makler auftreten", führte er aus. Außerdem würden bei einer solchen Aktion gleich zwei Mal Steuern anfallen. Sinn ergebe es dagegen, die städtische Wohnungsbau-Gesellschaft frühzeitig mit einzubinden. Bezüglich der geplanten Grundsteuer C sieht der Rathauschef ebenfalls eine Chance.

Holger Mengesdorf (CDU) signalisierte die Zustimmung seiner Faktion. "Allerdings fehlt uns etwas der Glaube." So hatte sich auch Fritz Zeier (Freie Wähler) geäußert. Mengesdorf sprach von einem "schwierigen Unterfangen". Bereits in der Ausschusssitzung hatte die Verwaltung auf die Freiwilligkeit bei der Befragung verwiesen. Mengesdorf regte an, eine Art Börse ins Leben zu rufen, um so vielleicht die Möglichkeit zu eröffnen, kleinere gegen größere Wohneinheiten – oder umgekehrt – zu tauschen.

"Wir werden zustimmen", so Richard Ziehensack (SPD). Er mahnte aber an, aktiv zu bleiben und gegebenenfalls auch nachzuhaken. Er sprach sich zudem dagegen aus, von städtischer Seite Grundstücke zu kaufen.

In der Sitzung des Ausschusses hatte Jutta Hilswicht (CDU) noch angeregt, den Bau sogenannter "Tiny Houses" – kleine Häuser, die nur das Nötigste bieten – ins Auge zu fassen. "Wir stehen dem offen gegenüber, müssen jedoch zunächst einmal überprüfen, ob eine zeitlich begrenzte Bebauung überhaupt möglich ist", sagte OB Elkemann. Sollte dies zu realisieren sein, würde das in Frage kommende Areal langfristig im Eigentum des Grundstücksbesitzers verbleiben.

Thorsten Krings (FDP) schlug vor, doch zunächst einmal eine Bestandsaufnahme der Leerstände nicht genutzter Häuser und Wohnungen vorzunehmen. Harald Schneider, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Baurecht, sprach sich dagegen aus. Dies erfordere einen hohen Personalaufwand und sei sehr zeitintensiv. "Für uns hat das Baulückenkataster Priorität."