Wiesloch. (tt) Die "Winzer von Baden" haben am Montag ihren Geschäftsführer Wolfgang Riesterer entlassen. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende Werner Bauer am Dienstag auf RNZ-Anfrage. Man habe sich von dem 50-Jährigen getrennt, weil man bei der Vermarktung der Weine unterschiedliche Auffassungen hatte. Die Genossenschaft wird nun zunächst von Bauer und seinen zwei weiteren Vorständen, Rudolf Meel und Rüdiger Hilswicht, kommissarisch geleitet. Nach der Weinlese will man im Oktober einen neuen Geschäftsführer für das Unternehmen suchen. Derzeit bauen die Winzer von Baden für rund acht Millionen Euro eine neue Abfüllanlage am Bögnerweg. Durch die Corona-Pandemie war der Weinabsatz zuletzt stark eingebrochen.

Riesterer war vor eineinhalb Jahren nach Wiesloch gekommen und war in der über 80-jährigen Geschichte des Betriebes erst der fünfte Geschäftsführer. Er löste damals Curt-Christian Stoffel ab, der ebenfalls nur eineinhalb Jahre in Wiesloch war. Nach seiner Ausbildung zum Weinküfer und dem Studium der Betriebswirtschaft in Worms war Riesterer als nationaler Vertriebsleiter bei verschiedenen Betrieben im Kaiserstuhl und im Markgräflerland tätig, zuletzt bei der Winzergenossenschaft Bischoffingen. Wolfgang Riesterer war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.