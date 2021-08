Wiesloch. (seb) Eine Leserin hat sich bei der RNZ über die öffentliche Toilette der Stadt Wiesloch an der Ecke von Friedrich- und Bergstraße, nahe dem Bolzplatz, beschwert. Über mehrere Tage hinweg sei das WC nicht zugänglich gewesen, so die 89-Jährige, erst kürzlich sei offenbar die nötige Reparatur erfolgt. Sie kritisierte zudem generell, dass es offenbar nur die eine öffentliche Toilette gibt und man ansonsten aufs Entgegenkommen von Ladenbesitzern, Ärzteschaft, Apotheken oder sogar Privatleuten angewiesen ist. Das sei generell schwierig und umso mehr in diesen Pandemiezeiten, so die Leserin, die mindestens eine weitere, zentrumsnahe WC-Anlage als Pflicht der Stadt gegenüber der Bürgerschaft ansieht. Im Übrigen, ergänzte die Seniorin, seien öffentliche Toiletten in anderen Orten auch kostenfrei.

Wie die Stadt Wiesloch auf RNZ-Anfrage mitteilte, wurde am öffentlichen WC wiederholt mutwillig der Münzeinwurf beschädigt. Für Menschen mit Behinderung wenigstens sei die Toilette weiterhin benutzbar gewesen, dank des sogenannten "Euro-Schlüssels", der bei allen öffentlichen WC passt. Am 5. Juli, so die Mitteilung der Stadt, wurde durch kleine Stöckchen der Münzprüfer an der Toilette zerstört, Ähnliches Geschah wieder am 28. Juli. Die Reparatur habe die Stadt jeweils knapp 600 Euro gekostet und sei nicht so schnell wie vielleicht wünschenswert möglich gewesen, so die Stadt. Bis es so weit war, wurde der Münzeinwurfschlitz mit einem entsprechenden Hinweis zugeklebt.

Die Stadt hat Anzeige erstattet und wäre für Zeugenhinweise auf die Vandalen dankbar. Wer etwas beobachtet hat, kann sich im Rathaus unter Telefon 8 42 94 oder E-Mail a.schoenfeld@wiesloch.de sowie bei der Polizei, 0 62 22/5 70 90, melden.