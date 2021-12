Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die Sonne lachte am Dienstagvormittag vom Himmel, die Temperaturen jedoch waren zumindest anfänglich im Minusbereich. Beste Gelegenheit also, auf den letzten Drücker noch Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Trotz der idealen Rahmenbedingungen hielt sich der Ansturm in überschaubaren Grenzen – jedoch durchaus unterschiedlich. In den Parfümerien der Weinstadt war doch einiges los, auch im Buchhandel. Im Bekleidungssektor musste so mancher Einzelhändler dagegen starke Einbußen verzeichnen, Zurückhaltung auch bei den Reservierungen in der Gastronomie. Die RNZ hat sich in Wiesloch umgehört, dabei ergab sich ein sehr unterschiedliches Bild.

Buchhändler Uwe Dörner, der auch für andere Gewerbetreibende spricht, geht wegen der schwierigen Coronasituation hingegen von Umsatzrückgängen über 20 bis 30 Prozent aus. Foto: Pfeifer

"Wir haben jetzt vor dem Fest eigentlich die stärkste Umsatzphase", berichtete der Buchhändler Uwe Dörner, Vorsitzender des Vereins "Stadtmarketing". Wegen der 2G-Regelung würden die Nichtgeimpften herausfallen, aber auch Menschen, die sehr vorsichtig agierten und die Kontakte auf ein Minimum beschränkten, fehlten in diesem Jahr. Dörner betonte, man könne noch froh sein, überhaupt geöffnet zu haben, im gleichen Zeitraum des Vorjahres sei ja fast alles dicht gewesen. Er geht in diesem Jahr von einem Umsatzrückgang von 20 bis 30 Prozent aus. Auf der Einkaufsliste stünden in erster Linie die Belletristik-Klassiker, außerdem seien regionale Autoren stark gefragt.

Nur ein paar Meter weiter, in der Parfümerie Werner, herrschte rege Betriebsamkeit. Da das Geschäft unter die "Grundversorgung" fällt, müssen keine Impfnachweise oder Tests vorgezeigt werden, Maskenpflicht besteht natürlich. "Die Treue unserer Stammkunden war in dieser Phase ein wichtiger Faktor, um so durch die Krise zu kommen", gab sich die Geschäftsführerin Heide Schmitt eher zufrieden. Und so bietet man bis einschließlich Heiligabend auf alle Produkte einen Nachlass von 20 Prozent an. "Eine Art Dankeschön an all jene, die in den schwierigen Zeiten zu uns gekommen sind".

Was indes fehle, sei eine echte Weihnachtsstimmung. Durch die Absage des Weihnachtsmarkts sei die Laufkundschaft, insbesondere in den Abendstunden, weggefallen. Gerade in dieser Zeitphase sei es doch eher leer in der Innenstadt. Angesprochen, was denn in den letzten Tagen besonders gut verkauft worden sei, hatte Schmitt sofort die Antwort parat. "Düfte für Damen und Herren sind der Renner." Erfreulich, und dies hob sie besonders hervor, sei die Tatsache, dass man alle vom Personal habe halten können.

Wenig hoffnungsvoll ist Modehändlerin Sabina Azzi. Foto: Pfeifer

Nicht so zuversichtlich gab sich Sabina Azzi, die in der Hauptstraße ein kleines Modegeschäft betreibt. "Ich weiß nicht, ob ich noch länger mein Geschäft weiterführen kann. Ich werde jetzt ein Gespräch mit meinem Vermieter führen, um über eine Lösung meiner Probleme zu sprechen." Trotz zahlreicher Sonderangebote und Preisnachlässe kommen kaum Kundinnen zu ihr, so Azzi. "Am Montag waren es den ganzen Tag nur drei Personen, ich muss jedoch nach wie vor Miete und meine Mitarbeiterin bezahlen", klang sie wenig hoffnungsvoll. Vor dreieinhalb Jahren hatte sie sich ihren Wunsch des eigenen Geschäfts erfüllen können, jetzt wird sie von ihrem Ehemann finanziell unterstützt. "Meine Ersparnisse sind längst aufgebraucht und die Unterstützung floss sehr zögerlich", fasste sie ihre Situation zusammen. Aus ihrer Sicht wäre es sinnvoller gewesen, wenn schon frühzeitig ein durchgängiger Lockdown angeordnet worden wäre: "Hätte mehr gebracht als jetzt die Salami-Taktik."

Nicht ganz so dramatisch, aber doch auch angespannt ist die Lage in den Reisebüros. "Da bucht kaum jemand, zu viele Unsicherheiten, Einschränkungen vor Ort und aufwendiges Ausfüllen von Formularen halten doch viele ab, sich in diesen Tagen für eine Reise festzulegen", meinte Marita Althaus, die erst vor wenigen Wochen ihr Geschäft an Malika Brenneisen übergeben hatte und jetzt noch hin und wieder dort aushilft. Ebenfalls keinen echten Ansturm erleben die Handy-Shops im innerstädtischen Bereich. Es werde in erster Linie nach kostengünstigen Verträgen Ausschau gehalten, viele hätten sich jedoch bereits während der Pandemie entsprechend eingedeckt und benötigen derzeit kein neues Smartphone.

Das "Eindecken", so der Eindruck, entfällt über die Feiertage auch in vielen gastronomischen Betrieben. Liefer- und Abholservices ersetzen in vielen Fällen den direkten Restaurantbesuch, die sonst üblichen Weihnachtsfeiern sind komplett abgesagt. "Wir hoffen da noch auf den einen oder anderen Gast, aber es bleibt abzuwarten, wie die Regelungen in den kommenden Tagen ausschauen werden", meinte ein Gastwirt eines griechischen Lokals.