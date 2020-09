Von Sophia Stoye

Wiesloch. "Es gibt leider schlechte Nachrichten, das könnt Ihr Euch schon denken", eröffnet der Mannheimer Comedy-Star Bülent Ceylan vor ein paar Tagen seinen Fans auf Facebook. Elf zum Großteil ausverkaufte Shows im September musste Ceylans Veranstalter S-Promotion absagen, in der Region betraf es einen Auftritt in Wiesloch, der letzten Samstag hätte stattfinden sollen.

"Die Veranstalter haben gekämpft bis zum Schluss", meint der Mannheimer Comedian in einem Video, "wir haben auch ein super Hygienekonzept gehabt". Alle Zuschauer hätten für die Dauer des Auftritts eine Maske tragen müssen, über die angegeben Adressen der Zuschauer hätte man nachverfolgen können, wer wann wo saß. Aber wegen der hohen Besucheranzahl sei der Mindestabstand nicht einhaltbar gewesen – und das war der springende Punkt. "Das ist denen zu heikel, es tut mir sehr leid", sagt Ceylan mit gedrückter Stimme, "aber die Veranstalter kämpfen weiterhin". So verlegte S-Promotion die abgesagten Shows in das nächste, teilweise sogar schon übernächste Jahr, in Wiesloch soll Ceylan am 13. Mai 2021 auftreten.

Zuvor hatte es im Austausch mit der Weinstadt unterschiedliche Auffassungen über das Hygienekonzept und die Durchführung der Veranstaltung gegeben, wie Stefan Schornstein, Geschäftsführer von S-Promotion berichtet. "Wir hätten im Palatin für die verkauften Karten insgesamt vier Mal spielen müssen", meint er. Denn zum Zeitpunkt der Debatte, ob und wie der Comedian in Wiesloch auftreten könne, seien schon 1211 Tickets verkauft worden – und das bei einer unter Corona-Bedingungen möglichen Bestuhlung im Staufersaal des Palatins von etwa 300 Plätzen. "Das wäre für uns weder wirtschaftlich noch logistisch machbar gewesen", so der Veranstalter. Enttäuscht äußert er sich über das Ordnungsamt in Wiesloch. Man habe ihn und sein Anliegen nicht ernst genommen, berichtet er im RNZ-Gespräch.

"Wir hatten vom Wieslocher Ordnungsamt eine Absage bekommen, was auch normal ist, aber ich erwarte Respekt für unsere Branche", äußert sich Schornstein in Bezug auf ein Gespräch mit dem Ordnungsamt. "Wenn es nicht geht, geht es nicht, dann erwarte ich aber auch gern ein juristisches Urteil", so der Geschäftsführer weiter. So hätte er sich gewünscht, dass die Möglichkeit einer Klage vonseiten der Stadt ernst genommen worden wäre, denn wäre die Entscheidung nicht so kurzfristig gefällt worden, hätte Schornstein die Entscheidung vor Gericht angefochten.

Hauptgrund, wieso Bülent Ceylan nicht in Wiesloch auftreten darf, ist die von der Corona-Verordnung vorgeschriebene Maximal-Teilnehmerzahl von 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. "Bei dieser Veranstaltung ist es daran schon gescheitert", sagt Ordnungsamtsleiter Daniel Ahmeti, "aber die Stadt ist bei ihrer Entscheidung gebunden, der Gesetzesgeber gibt die Verordnungen vor. Schlussendlich habe ich nur geschildert, wie die Gesetzeslage ist." Dass sich Schornstein vonseiten der Stadt nicht verstanden gefühlt hat, erklärt Ahmeti mit den Existenzängsten, die in der Veranstaltungsbranche momentan weit verbreitet seien. Zudem sei der fehlende Mindestabstand im Hygienekonzept von S-Promotion problematisch gewesen.

"Das heißt nicht, dass wir keinen Abstand haben wollen, aber es wäre nicht anders gegangen. Deswegen haben wir das Tragen von Masken gefordert", erklärt Stefan Schornstein und ergänzt: "Wir sind auch nicht fahrlässig, es gibt trotzdem ganz klare Hygienekonzepte. Ich glaube einfach, dass wir jetzt ein Zeichen setzen müssen." Weiterhin argumentierte der Veranstalter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Dort könne man den Mindestabstand schließlich ebenfalls nicht einhalten. Dies ist aber laut Ahmeti ein anderer Sachverhalt: "Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kann man unter keinen Umständen den Mindestabstand einhalten, bei solchen Veranstaltungen wie Bülent Ceylans Auftritt kann man den Abstand einplanen."

Schlussendlich sei keine Einigung zwischen Schornstein und dem Ordnungsamt zustande gekommen, weswegen Ceylans Auftritt in das nächste Jahr verlegt wurde. "Hoffentlich können wir dann normal in Wiesloch spielen", so Schornstein.